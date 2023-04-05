الملياردير العجوز روبيرت موردوك يفسخ خطوبته

فسخ الملياردير العجوز روبيرت موردوك، صاحب مجموعة «نيوز كورب» الإعلامية العملاقة، خطوبته من آن ليزلي سميث، المرشدة الدينية السابقة لدى شرطة لوس أنجلوس بعد اقل من شهر على اعلان خطوبتهما

ويبلغ موردوك الـ 92 عاما من العمر فيما تبلغ خطيبته السابقة 66 عاماً، وقد كان مقررا لهما ان يتزوجا نهاية الصيف وقد طلب يدها في 17 مارس الماضي ، وبرر روبيرت موردوك قراره بالانفصال عن خطيبته "بسبب الانزعاج من الالتزام الديني الإنجيلي لخطيبته"

يشار الى ان روبيرت موردوك تطلق في أغسطس الماضي من زوجته الرابعة، عارضة الأزياء الأميركية جيري هال بعد زواج استمر ست سنوات. وبين 1956 و1967 تزوج من باتريشا بوكر، وهي مضيفة جوية أسترالية، ثم ارتبط بزواج ثان لـ 30 عاماً حتى 1999 من الصحافية البريطانية أنّا مان، التي تقاضت أكثر من مليار دولار إثر انفصالهما. وبعد بضعة أيام من طلاقه الثاني، تزوج من ويندي دينغ، إلى حين طلاقهما في 2013.

ويملك موردوك، الذي تقدّر «فوربس» ثروته بأكثر من 17 مليار دولار، مئات الوسائل الإعلامية.