المنامة تعلن استمرار عمل السفارة البحرينية في سورية

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية ليل الخميس/الجمعة عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى سورية.

وشددت الوزارة في بيان على أن الخطوة تتعلق بالإشارة إلى مواصلة العمل وليس إعادة فتح السفارة، مشيرة إلى أنه لم يتم إغلاق السفارة مطلقا.

وقالت إن سفارة سورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

وأكدت وزارة الخارجية “حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على إستقلال سورية وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتيةعن عودة العمل في سفارة الإمارات بدمشق حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية السورية.

(د ب أ)