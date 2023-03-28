المنتخب المغربي يتعرض لمضايقات في اسبانيا بسبب السحور

تعرض المنتخب الوطني المغربي الذي احرز المركز الرابع على مستوى بطولة كأس العالم في قطر 2022 الى مضايقات في فندق إقامتهم بالعاصمة الإسبانية مدريد، بينما كان يستعد لتناول السحور استعدادا للصيام

ويتواجد المنتخب المغربي في اسبانيا استعدادا لخوض مباراة ودية ضد منتخب بيرو اليوم الثلاثاء، في ملعب «سفيتاس ميتروبوليتانو».

الشرطة الإسبانية ألقت القبض على عامل بفندق في #مدريد، عقب نشره صورا لعناصر #المنتخب_المغربي لكرة القدم يتناولون وجبة ليلية في غرفة طعام الفندق الذي كانوا يقيمون به مرفقة بتعليقات عنصرية لها علاقة برمضان. العامل حذف المنشورات من حسابه على إنستغرام واعتذر قبل القبض عليه. pic.twitter.com/h6OmeN722z — قناة الحرة (@alhurranews) March 28, 2023

وانتشرت صور لموظفي الفندق وهم يسخرون من لاعبي المنتخب المغربي الذين كانوا يتناولون طعام السحور ووجهت لهم الفاظ عنصرية بذيئة متهمين عناصر اسود الاطلس بانهم اجبروهم على البقاء في عملهم حتى ساعة متاخرة داخل الفندق، بسبب وجبة السحور للاعبين

وسارعت إدارة الفندق على الفور للاعتذار لبعثة المنتخب المغربي، عبر بيان قال: «نريد الاعتذار لكل من شعر بالإهانة جراء ما حدث. بصفتي الشخصية أنا مسلم وعربي وأحتفل بشهر رمضان مثل العديد من زملائي في هذا الفندق، لهذا السبب نشعر بالأذى مما وقع، مثل أي مسلم في العالم».

وقال البيان ان المتورطين لا ينتمون الى كادر الفندق بل يعملون بصفة مؤقتة لدينا في أوقات الذروة، وقد تم طردهم، ووضعهم قيد التحقيق في مراكز الشرطة