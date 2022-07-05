المنظمات الفلسطينية الامريكية تتهم ادارة بايدن بالشراكة في اغتيال ابو عاقلة

ادانت شبكة المنظمات الفلسطينة الامريكية ( الشبكة) تقرير وزارة الخارجية الامريكية بخصوص مقتل الصحفية الفلسطينية الامريكية الشهيدة شيرين ابو عاقلة، والذي "برأ العدو الصهيوني" من جريمة اغتيالها تحت دواعي عدم صلاحية الرصاصة للفحص المخبري وباعتبار ان القتل تم عن غير قصد كون شيرين كانت في ساحة معركة مع عناصر "ارهابية".

واعتبرت الشبكة في بيان صدر عنها اليوم أن التقرير الاميركي يبرر قتل الصحفيين وهم يأدون واجبهم المهني والمكفول في كافة القوانين الدولية.

المنظمات الفلسطينية الاميركية: بيان سياسي بامتياز



واشار بيان الشبكة ان البيان الصادر عن وزارة الخارجية "هو بيان سياسي امني بامتياز يهدف بالاساس الى تبرئة اسرائيل من الجريمة ولا يلتزم اية معايير مهنية للوصول الى نتائج مؤكدة للتحقيق.

وقال البيان: أننا نعتبر الادارة الامريكية شريكا في هذه الجريمة عبر التستر على القاتل

طالبت "ان يلقى الجندي الصهيوني ومن اعطوه الاوامر جزائهم نتيجة أغتيال للشهيدة شيرين".

كما وطالب البيان بتحقيق دولي محايد لا تشترك فية دولة الاحتلال او الولايات المتحدة حتى الوصول الى نتائج مقنعة للعالم الذي يدرك ان القاتل المتعمد هو جندي اسرائيلي حاقد بأوامر صهيونية عليا لمنع الصحفيين من اداء واجبهم في نقل الحقيقة للعالم عما ترتكبة دولة الاحتلال من جرائم ضد الشعب الفلسطيني

وطالب البيان القيادة الفلسطينية بمتابعة الدعوى القضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ومتابعة حتى لا يضيع دم شيرين ودماء شهداء فلسطين اللذين يستشهدون يوميا على يد جنود الاحتلال دون رقيب او حسيب.

اميركا تعلن نتائج غير منطقية منحازة لاسرائيل

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعلنت في بيان الاثنين ان التحليل الجنائي من قبلها للرصاصة التي قتلت ابو عاقلة لم يتمكن من التوصل الى نتيجة قاطعة بسبب الاضرار البالغة التي تعرض لها المقذوف.

واضاف البيان انه رغم عدم التوصل لنتائج واضحة، إلى أن “تلخيص كلا التحقيقين اللذين أجرتهما إسرائيل والسلطة الفلسطينية، جعل مجلس الأمن الأمريكي يخلُص إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي “كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل شيرين أبو عاقلة”.لكنه استدرك قائلا: “لم يجد مجلس الأمن الأمريكي أي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمدًا”.

🔴 #الخارجية_الأمريكية: لا يوجد سبب للاعتقاد بأن قتل #شيرين_ابو_عاقلة كان متعمدا. — صحيفة رصد  (@Rassd_Oman) July 4, 2022

عائلة ابو عاقلة تعلق

وعبرت عائلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، عن استهجانها لنتائج التحقيق الأمريكي الذي أشار إلى أنه لم يتمكن من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياة الشهيدة.

وقالت عائلة الشهيدة في بيان “بالنسبة لإعلان وزارة الخارجية الأمريكية اليوم 4 يوليو بأن الاختبار الذي أجري للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وهي مواطنة أمريكية، لم يكن حاسما بشأن مصدر السلاح الناري الذي أطلقت منه، لا يسعنا أن نصدق الأمر”.