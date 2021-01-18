المنظمات غير الحكومية ذراع اميركا لزعزعة استقرار الجزائر

كثف الاعلام الغربي ومنظمات حقوق الانسان خاصة في الولايات المتحدة الاميركية عمليات متابعة الاوضاع على الساحة الجزائرية، وسلط الضوء اكثر على ما وصفه بالاعتقالات الخاصة بالناشطين والحقوقيين، واعضاء منظمات حقوق الانسان، في خطوة استثنائية من الاهتمام الغربي بتلك الجزئية، في ظل ما تمر به الاوضاع السياسية في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

العزف الاميركي على وتر حقوق الانسان والمنظمات جاء بعد ان فشلت واشنطن في تفخيخ الحراك الشعبي في الجزائر عبر محاولات لتدويل الأزمة في البلاد، ونجحت القيادة الامنية والعسكرية والسياسية ايضا من عبورها من دون اي خسائر، واطيح بالرئيس وجرت الانتخابات الرئاسية بسلام وامان.

كما تزامن هذا العزف مع توجهات الرئيس الاميركي جو بايدن القادم المهتم بحقوق الانسان والخبير في التلاعب وتوجيه هذا الملف وفق المصالح الامنية والعسكرية والسياسية الاميركية، والواضح انه يتم اختيار المنظمات الحقوقية والتي تطلق على نفسها اسم منظمات انسانية والتي هدفها من العمل في الجزائر زعزعة استقرار هذا البلد.

خلال الاشهر الماضية تم تسليط الضوء على الحراكيين والمعارضين والناشطين، من خلال تضخيم الانباء عن اعتقالهم ومعاملتهم والحديث عن اضرابهم عن الطعام وتدهور وضعهم الصحي والتحقيق القاسي وغير ذلك .

تسعى الولايات المتحدة من كل صوب وجانب لايجاد وسيلة للضغط على الجزائر والتدخل في شؤونة الداخلية، وبالتالي فانه ليس من المستبعد فرض عقوبات اقتصادية بحجة ما ستعتبره انتهاكات في مجال حقوق الانسان، الا ان الهدف هو تفكيك هذا البلد واجباره للخضوع للمخططات والسياسة الاميركية في القارة الافريقية التي تعد الجزائر بوابتها الواسعة ومفتاحها الذهبي.

نجحت الجزائر خلال العشرية السوداء في لجم الولايات المتحدة ومنعتها من التدخل في شؤونها الداخلية على الرغم حالة الضعف والارباك التي شابت الوضع الداخلي في البلاد والذي كان بحاجة لاي مساعدة حينها.

من بين المنظمات المشبوهة، منظمة “سوليا للتواصل الثقافي والاجتماعي” ومقرها في نيويورك حيث تدعو الشباب الى برامج الحوار المفتوح والحوار التفاعلي والحوار النوعي والتثقيف المتخصص والحوار بشأن الحكم الرشيد والديمقراطية والحريات والثورات والنضال.

بالاضافة الى سوليا هناك منظمة الكرامة ومقرها جنيف وصدر امر بحلها بعد ثبوت تمويلها للقاعدة الا انها ماتزال تعمل سرا، ويوجد في عضويتها معارضون جزائريون صدرت بحقهم أحكام غيابية في قضايا إرهاب، هؤلاء تحالفو مع “منظمة رشاد” الجزائرية التي يقودها المدعو العربي زيتوت، الذي دعا لقتال الجيش الجزائري الذي حمى الديمقراطية في البلاد، وطالب الامم المتحدة للتدخل لحماية المتظاهرين وفق ما وصف.

الرد الحقوقي الجزائري جاء كاشفا للاهداف المشبوهة والقصد الاميركي منها في عملية اضرار البلاد، واكد مكتب الجزائر للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان ان أمن واستقرار الجزائر خطً أحمر، “لن نسمح بالمساس به، سنكون بالمرصاد ونتصدى لكل محاولة تقوم بها تنظيمات حقوقية محلية أو دولية مشبوهة تهدف من خلالها لزعزعة أمن واستقرار الجزائر”.

واشار الى ان بعض المنظمات الحقوقية التي تنشط محليًا تسعى لإثارة البلبلة واستعمال تقارير المنظمات الدولية كوسيلة ضغط على الدولة الجزائرية، مشيرا إلى “التقارير المغلوطة” التي يتم تداولها.

وتؤكد اتقارير والمصادر ان تنظيمات حقوقية محلية تعمل هذه الأيام مع منظمات دولية غير حكومية مشبوهة مدعومة من الخارجيةالاميركية ودوائر البيت الابيض من أجل المساس بالأمن القومي للجزائر وتقديم الدعم بصفة غير مباشرة لدوائر إرهابية دولية تتستر تحت غطاء إنساني للدخول وتنفيذ مخطط زعزعة أمن واستقرار الجزائر .