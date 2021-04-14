المنفي مخاطبا اليونان: لا توجد إمكانية لعقد أي اتفاقيات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عدم إمكانية عقد المجلس الحالي أي اتفاقيات وفقا لاتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، بحسب تصريح المتحدثة باسم المجلس لوكالة "نوفا"

وفي لقائه برئيس الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، اليوم الأربعاء، شدد المنفي على "أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة حاليا، تمهيدا لأي اتفاقات مستقبلية يمكن أن تبرمها السلطة القادمة المنتخبة، بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية".

وأعرب المنفي عن "أهمية تفعيل وتنشيط أوجه التعاون المشترك بما في ذلك الجانب الثقافي والاقتصادي وعودة الشركات والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة" بحسب المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة.

ويقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد، المنفي بزيارة رسمية إلى اليونان لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة كل القضايا العالقة بين البلدين، وأبرزها الاتفاقية البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا. والتي تبدي اليونان اعتراضا عليها