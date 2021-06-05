المنفي يبحث في الإمارات العملية السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في الإمارات، السبت، جهود دفع العملية السياسية في بلاده.

وقالت مصادر ماراتية ان محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أكد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا الشقيقة وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة.

جاء ذلك خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها للإمارات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتناولت المباحثات، بحسب الوكالة، "تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتطورات العملية السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ونقلت عن ابن زايد "استعداد بلاده لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون لليبيا".

بدوره، أعرب المنفي خلال اللقاء "تأكيده على عمق العلاقات الليبية الإماراتية وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين"، بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي.

سعدت بلقاء الأخ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي..أجرينا مباحثات بناءة حول علاقاتنا الثنائية .. نقف إلى جانب ليبيا خلال مرحلة بناء عهد جديد يحقق تطلعات شعبها الشقيق إلى الاستقرار والسلام والتنمية. pic.twitter.com/ARZaXEixVS — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 5, 2021

وقال البيان، إن الجانبين "أكدا الحرص على توحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا ويضمن أمنها ويعزز استقلالها ويحرص على سلامة أراضيها".

وفي وقت سابق السبت، وصل المنفي للإمارات، في أول زيارة منذ تسلم مهام منصبه منتصف مارس/ آذار الماضي، وفق بيان المجلس الرئاسي الليبي.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.