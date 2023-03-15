البوابة - قراءة القرآن الكريم له فضل كبير خاصة في شهر رمضان المبارك يكون الأجر والثواب مضاعف، وفيما يلي كيفية ختم القرآن في رمضان 2023، تعتبر هذه الطريقة هي الأفضل للمسلم لختم القرآن الكريم مع تدبّر آياته؛ استدلالاً بقول الله سبحانه وتعالى: "كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ".

إن تدبّر آيات القرآن من الغايات التي أُنزل القرآن الكريم لتحقيقها، ومع ذلك فإنّ تلاوة القرآن له أجراً عظيماً مُضاعفاً بكلّ حرفٍ منه، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَن قرأَ حرفًا من كتابِ اللَّهِ فلَهُ بِهِ حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها، لا أقولُ آلم حرفٌ، ولَكِن ألِفٌ حرفٌ وميمٌ حرفٌ".

شهر رمضان هو شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وشهر العبادات بالصوم والتسبيح والصلاة وتلاوة القرآن الكريم، وفيما يلي إليكم كيفية ختم القرآن في رمضان 2023:

كيفية ختم القرآن في رمضان 2023

جدول ختم القرآن الكريم في شهر رمضان مرة واحدة

طريقة ختم القرآن في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط وذلك يتكون المصحف من 604 صفحات؛ وبالتالي إذا قرأت 4 صفحات بعد كل صلاة من الصلوات الخمس؛ ويستطيع ختم القرآن الكريم كاملًا بنهاية شهر رمضان المبارك، ولكن سيتبقى 4 صفحات فقط فيمكنك قراءتهم في أي وقت على مدار اليوم، أو قراءة جزء كل يوم بعد السحور وفي أثناء انتظارك لصلاة الفجر أو أي وقت تريده طوال اليوم.

ختم القرآن الكريم في شهر رمضان مرّتين

يستطيع المسلم ختم القرآن في شهر رمضان المبارك مرّتين؛ عن طريق قراءة جزأين كلّ يومٍ وبقراءة عشر صفحاتٍ في أربعة أوقاتٍ مختلفة من اليوم أو قراءة ثمان صفحات بين كلّ أذانٍ وإقامة أو بعد كلّ صلاة.

ختم القرآن الكريم في شهر رمضان ثلاث مرات

يُمكن للمسلم ختم القرآن في شهر رمضان ثلاث مرات وذلك بتخصيص ساعةٍ ونصف بشكل يومي للقراءة، على ثلاث فتراتٍ متنوعة وموزّعة طوال اليوم، بجعل الفترة الواحدة نصف ساعةٍ فيُقرأ جزءٌ واحدٌ في النصف ساعة الأولى، ثم يُقرأ جزءٌ ثانٍ في النصف ساعة الثانية، ثمّ جزء ثالثٌ في الفترة الأخيرة، وبذلك يُتمّ ثلاثة أجزاء في اليوم الواحد.

ختم القرآن الكريم في شهر رمضان أربع مرات

يستطيع المسلم ختم القرآن الكريم أربع مرات في سبعة أيامٍ تقريباً اقتداءً بالسلف الصالح؛ إذ كانوا يجعلون القرآن الكريم سبعة أجزاءٍ، ويقرؤونه في سبعة أيّامٍ، حيث يبتدؤون اليوم الأول بقراءة السُّور الثلاث الأولى من القرآن، ثمّ السُّور الخمس التي تليها، ثمّ السُّور السَّبع، ثمّ السُّور التسع، ثمّ السُّور الإحدى عشر، ثمّ السُّور الثلاث عشرة، ثمّ يختمون اليوم السابع بقراءة سور المُفصّل؛ من سورة ق، إلى آخر سورة النَّاس.

دعاء ختم القرآن الكريم مفاتيح الجنان

اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه، اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردًا غير مخز ولا فاضح.

اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجة يا رب العالمين.

اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمري، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشي، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر.

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيراً.

اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازينى وحقق إيمانى وارفع درجتى وتقبل صلاتى واغفر خطيئتى وأسألك العلا من الجنة.

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً.

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَاماً وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً.

اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ.

دعاء ختم القرآن اللهم ارحمني بالقران

اللهم يا رب أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمري، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشي، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر.

اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماما ونورًا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجة يا رب العالمين.

اللهم يا رب إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه، اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح.

أسرار ختم القرآن الكريم

قال أبو هريرة رضي الله عنه: "البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضرهم الملائكة وتخرج الشياطين، ويتسع بأهله ويكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ في القرآن الكريم تحضرهم الشياطين وتخرج منه الملائكة ويضيق أهله ويقل خيره".

ثواب ختم القرآن الكريم

من ختم القرآن الكريم له بكل حرف منه حسنة وأجر عظيم، روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف؛ بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف".

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