"المهدي المنتظر" يظهر في السعودية وينحر والديه

قالت مصادر سعودية ان شابا يعمل في احدى القطاعات الامنية في مكة المكرمة ادعى انه المهدي المنتظر اقدم على نحر والديه يوم امس الاحد .

جريمة تهز السعودية

وفي جريمة هزت الرأي العام السعودي، اقدم الجاني على قتل والديه قبل صلاة الظهر ثم توجه للذهاب لمنزله بحي “الخضراء” في مكة، حيث تم فيه إلقاء القبض عليه.

وقالت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة انها تمكنت من القبض على مواطن بعد إقدامه على قتل والده ووالدته بالسلاح الأبيض في حي الشرائع بمدينة مكة المكرمة حيث اتصلت شقيقته بالامن السعودي قالت فيه ان أخاها يقوم بطعن والده ووالدته داخل منزلهم، حيث هرعت الجهات الأمنية للموقع برفقة الهلال الأحمر السعودي.

وقد وُجدت الأم ملطخة بالدماء وتناهز من العمر 62 عاماً، وأكد الهلال الأحمر وفاتها على الفور، من أثر الطعنات، فيما وُجد الأب هو الآخر ملطخ بالدماء ويبلغ من العمر 70 عاماً ويعاني من عدة طعنات، ما استدعى نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، ليفارق الحياة داخل المستشفى.

مشاكل نفسيه

وافادت التحقيقات ان الجاني متزوج ولديه 3 أبناء ويعاني من مشاكل نفسية، وأعلن أنه المهدي المنتظر، وأشارت إلى أن حالته النفسية السيئة دفعت والده للتردد به على المشايخ، من أجل الرقية الشرعية لأكثر من سنة.