الموساد: ايران ليست خطرا على اسرائيل

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" استخلصت أن إيران لم تعد تشكل خطرا أمنيا وشيكا على إسرائيل، بسبب تفشي كورونا فيها.

وأضاف التقرير أن هذا الأمر مكّن الموساد من الانخراط في مساعي مواجهة الوباء في إسرائيل، حيث أصبح من أهم أولويات تل أبيب الحصول على معدات طبية وتكنولوجيا التصنيع من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن تقييمات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن عدد ضحايا وباء كورونا في إيران يزيد بثلاثة أو أربعة أضعاف عن البيانات التي تعلنها السلطات الإيرانية.

وحسب الحصيلة الرسمية الإيرانية، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 71686 والوفيات 4474 حتى الآن.

ولم ترد تيران على عشرات الغارات على قواتها ومواقعها في سورية وقد قتل العشرات واصيب المئات فيما تم تدمير عتادا وصواريخ ايرانية خلال ذلك، في الوقت الذي تواصل الحكومة الايرانية الوعيد بازالة اسرائيل ونسفها خلال 24 دقيقة فقط