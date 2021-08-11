الموساد محذرا ال (CIA): رئيسي مضطرب نفسيا

قالت القناة 12 الاسرائيلية، ان جهاز الموساد قدم ملفا لجهاز المخابرات الأمريكية (CIA)، يحذر فيه من الرئيس الايراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وبحسب القناة العبرية فإن "الموساد" في الملف يصف "رئيسي" بأنه يعاني من اضطرابات نفسية، لمنع أي تقارب محتمل بين واشنطن وطهران.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن رئيس جهاز "الموساد"، دافيد برنيع، خلال اجتماع عقده في تل أبيب أمس الثلاثاء، سلم إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، ملفا يضم معلومات عن الرئيس الإيراني الجديد، تصفه كشخص غير موثوق به وغير قادر على التفاوض على إبرام اتفاق نووي جديد أو الوفاء بالتزاماته.

وذكرت القناة أن هذا الملف يصف رئيسي كشخص "متشدد وقاس وفاسد وغير مستقر للغاية"