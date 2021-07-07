الموساد يكشف: هكذا اخترقنا الارشيف النووي السري الايراني

كشفت مسؤولة سابقة في جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، بشكل غير مباشر عن مسؤولية الموساد عن اختراق البرنامج السري النووي والارشيف الخاص به .

الكشف عن المعلومات

وقالت سيما شاين، خلال حديثها في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أنها كانت ضد الكشف العلني للعملية التي نفذها عملاء الموساد عام 2018

وقالت شاين: "هل كانت هناك حاجة لنشرها؟ ربما كان بإمكاننا التمسك بالمعلومات وكشف القليل منها على مدى عدة سنوات".

وأضافت أنه إذا كان الموساد شارك المعلومات الاستخباراتية بهدوء مع نظرائه مثل وكالة المخابرات المركزية وجهاز المخابرات البريطاني والمفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية "لما عرف الإيرانيون مقدار ما أخذناه منهم".

لكنها قالت إنها علمت بأن "الطبقة السياسية أرادت الكشف" عن ذلك من أجل المساعدة في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

تاكيد على مسؤولية الموساد

وفي حوار للتليفزيون الإسرائيلي، تحدث الرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين عن تفاصيل الوصول إلى أرشيف إيران النووي، حيث حصلت إسرائيل على آلاف الوثائق السرية عبر مداهمة نفذها عملاء للموساد عام 2018.

وقال كوهين إن التخطيط لعملية الحصول على الأرشيف النووي الإيراني استغرق عامين، فيما شارك 20 من عملاء الموساد في العملية على الأرض، ولم يكن أي منهم إسرائيلي، وجميعهم نجوا بعد انتهاء العملية.

وراقب كوهين سير العملية من تل أبيب، حيث شاهد بنفسه الوثائق وهي تظهر على الشاشة بعدما تسلل العملاء إلى مستودع واضطروا إلى كسر أكثر من 30 خزنة.