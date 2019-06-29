"المونيتور": المستثمرون القطريون ينسحبون من تركيا

كشف موقع ”المونيتور“ الإخباري الأمريكي، عن هروب جماعي للأموال القطرية من تركيا وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها أنقرة، مشيرًا إلى أن علاقات البلدين لا تبدو في أفضل أحوالها، على عكس الانطباع السائد.

وأضاف الموقع في تقرير نشره الجمعة أن عدم وفاء قطر بتعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، والذي تم في ذروة أزمة العملة التركية العام الماضي، تسبب في خيبة أمل كبيرة لدى تركيا. والأكثر من ذلك، أن المستثمرين القطريين ينسحبون من تركيا رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام خرج 4.6 مليار دولار من الاستثمارات القطرية من سوق إسطنبول للأوراق المالية ، وذلك وفقًا لأرقام صادرة عن مركز الأوراق المالية المركزي في تركيا ونشرتها صحيفة ”دنيا“ المالية اليومية.