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نائب أردني يسجل رقما قياسيا في الغياب عن مجلس النواب!

نائب أردني يسجل رقما قياسيا في الغياب عن مجلس النواب!
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