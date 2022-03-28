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النائي العام التمييزي يوقف قرار "غادة عون" ويسمح لـ 6 بنوك لبنانية بتحويل الاموال للخارج

منشور 28 آذار / مارس 2022 - 01:10
  النائب العام التمييزي غسان عويدات
  النائب العام التمييزي غسان عويدات

نقلت تقارير اعلامية لبنانية عن مصادر قضائية ان  النائب العام التمييزي غسان عويدات يدرس وقف اوامر قضائية تتعلق بالسماح لـ 6 بوك كبيرة في البلاد من نقل اموال الى الخارج واشارت الى ان قرار المنع يعرقل عملية التجارة واستيراد الاحتياجات التي يتطلبها الشارع اللبناني .

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وكانت النائب العام اللبناني غادة عون قد اصدرت قرارا ضد بنك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد بتجميد اصولها ومعاملاتها 

ولا يعرف بعد اذا كان قرار تسهيل طرح التحويل يعني ايضا التراجع عن منع رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر الذي اتخذتع عون في وقت سابق 

 

 

 


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