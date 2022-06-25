الناتو يتوقع نزاعا طويلا في أوكرانيا

توقع حلف الناتو أن النزاع في أوكرانيا سيكون طويل الأمد، وأنه سيتحول إلى "حرب الاستنزاف" دون انتصار حاسم لأي طرف.

وقال نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا خلال مؤتمر في رومانيا، يوم الجمعة: "للأسف نتوقع نزاعا طويل الأمد، وما يشبه حرب الاستنزاف، ستكون فيها خسائر كبيرة من الطرفين، وحربا مع الدور الأكبر للمدفعية وتحركات محدودة للقوات حيث ستتقدم وثم ستتراجع، ولا يوجد عدد كاف من القوات لدى أي طرف ليحقق انتصارا حاسما في الميدان".

ووصف جيوانا قمة الناتو في مدريد التي ستعقد في 29 و30 يونيو الجاري، بأنها ستكون "تاريخية"، مضيفا: "سنعمل على تعزيز حضور الناتو في الجناح الشرقي، وسيعلن الزعماء عن الأبعاد وعن المساهمة الخاصة التي سيقدمها مختلف الحلفاء".

وتابع قائلا: "أتوقع أن اهتماما ملموسا سيعار لمنطقة البحر الأسود التي تتسم بأهمية حيوية واستراتيجية للناتو".

وأكد أنه يتوقع مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القمة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

ولفت كذلك إلى أن القمة سيشارك فيها زعماء دول بعيدة عن المنطقة الأطلسية مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، مضيفا أنه "ستكون هناك أخبار جيدة لرومانيا والناتو والعلاقات عبر الأطلسي ولأوكرانيا".