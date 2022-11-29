الناتو يحذر من النصر الروسي في اوكرانيا

حذر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من انتصار روسيا متذرعا بانه لن يكون هناك سلام في العالم واكد على دعم الحلف لاوكرانيا بكافة السبل لمنع الانتصار الروسي

وقال الأمين العام ينس ستولتنبرغ خلال مشاركته في منتدى لوزراء خارجية الناتو في بوخارست، الثلاثاء، أن الحلف زاد من عدد المجموعات القتالية ضد روسيا على الجناح الشرقي للحلف من 4 إلى 8 ، ورغم ذلك ادعى بان الدول الاعضاء في الناتو ليسوا طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية

واعتبر الامين العام للناتو ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لاقى هزيمة في الحرب الدائرة على الرغم من الانباء بشان الضغط العالمي والاميركي على وجه الخصوص على القيادة الاوكرانية من اجل التفاوض ووقف الحرب خوفا من تحقيق الرئيس الروسي نصرا كبيرا .

ويقر المسؤول في الناتو بان الحلف درّب عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين منذ وقت طويل حتى قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويفسر ينس ستولتنبرغ الهجمات الروسية على المدن الاوكرانية بانها مؤشر للهزيمة الروسية

ودعم حلف الناتو القوات الاوكرانيا بالاف المرتزقة الاجانب كما فتحت الدول الاعضاء ابواب مخازن الاسلحة فيها لدعم قوات زيلينسكي التي اتهمت بالفساد وبيع الاسلحة الى جماعات وقوات مسلحة