الناتو يواجه التهديد الاكبر منذ 70 عاما

كشف الأمين عام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرغ" بأن منظمة "ناتو" باتت تواجه تهديدات أمنية هي الأكثر تعقيداً منذ تشكيلها قبل 70 عاماً، وذلك في وقتٍ تسود فيه الخلافات بين أعضاء الحلف.

وأضاف "ستولتنبرغ": "من أجل الحفاظ على أمننا، علينا أن نكون مستعدين للرد على التهديدات الصادرة من كل الجهات، براً وبحراً وجواً وفي الفضاء والفضاء الخارجي، وكذلك من قبل الدول والجماعات الأخرى"، متعهداً باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بزيادة التنسيق بين دول الاتحاد لمواجهة التهديدات التي تواجهها، على رأسها ملف الإرهاب وتصاعد القوة الروسية.

من جهته، أكد نائب الأمين العام للحلف "ميرسيا جيوانا"، أن حلف الناتو سيعمل بقوة لتجاوز الخلافات الطارئة، لافتا إلى أن هذه الخلافات كانت دائما موجودة في مسيرة الحلف، وغالبا ما يتم تجاوزها وهي لن توقف المسيرة وتحقيق الأهداف والقيم التي قام عليها الحلف.

وكان حلف الناتو قد كشف أنه رصد أكبر نشاط للغواصات الروسية منذ نهاية الحرب الباردة، مبيناً أنه رصد عشرة غواصات روسية كانت بالقرب من النرويج في وقت واحد، واصفاً نشاط هذه الغواصات بأنه من الممكن أن يكون جزءً من حرب هجينة.

وبحسب ما صرحت به المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي، الناتو "أوانا لونغسكيو" أن نشاط الغواصات هو الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، وتم رصدها في شهر أكتوبر، خلال عملية واحدة، كانت حول النرويج، واعتبر الحلف أنه وعبر النشاط الأخير بتحريك عشر غواصات في آن واحد من الممكن أن يتم تنفيذ أعمال تضر بشبكة الاتصالات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أن الأخير سوف يرد على هذا النشاط، بما في ذلك عبر الدوريات المعززة في شمال الأطلسي، ويُخطط إضافة إلى ذلك للاستثمار في التقنيات الحديثة الخاصة بتدمير الغواصات من الجو، وفق ما نقلته شبكة الإعلام الألمانية "إر إن دي"