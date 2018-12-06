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النظام السوري ومجموعات إيران يحشدان بمحيط "خفض التصعيد"

النظام السوري ومجموعات إيران يحشدان بمحيط "خفض التصعيد"
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