النظام الصحي الاسباني على وشك الانهيار وتسجيل 8500 اصابة

قالت وزارة الصحة الإسبانية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 85195 اليوم الإثنين من 78797 إصابة أمس الأحد مما يجعل عدد المصابين في إسبانيا أعلى من نظيره في الصين التي تظهر أحدث بيانات أن عدد الإصابات فيها وصل إلى 81470.

وأضافت الوزارة أن عدد وفيات كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 7340 اليوم الاثنين بعدما سجل 6528 أمس الأحد.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في خطاب إلى الأمة نقله التلفزيون أنه يجب على جميع العاملين غير الأساسيين البقاء في المنازل لمدة أسبوعين في أحدث إجراء حكومي لمكافحة فيروس كورونا.

12 ألفا من العاملين بالقطاع الصحي في إسبانيا مصابون بكورونا

قالت ماريا خوسيه سييرا نائبة رئيس خدمات الطوارئ الصحية في إسبانيا في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن نحو 12298 من العاملين في قطاع الصحة مصابون بفيروس كورنا الجديد.

ويشكل هذا العدد نحو 14 % من عدد الحالات المؤكدة في البلاد والتي بلغت إجمالا 85195، وهي تقريبا نفس نسبة الأسبوع الماضي.

انهيار القطاع الصحي

أعلنت الحكومة الإسبانية، الأحد، خطتها لتجاوز تبعات جائحة "كورونا"، وذلك بوقف جميع الأنشطة الاقتصادية الصناعية الكبرى والمتوسطة، في مقابل حشد الجهود والتركيز على منع نظامها الصحي من الانهيار، بسبب تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

وإسبانيا، التي تعد ثاني أكثر البلدان الأوروبية تضررا من الوباء، بعد إيطاليا، سجلت حتى اللحظة، 80110 مصابين، توفي منهم 6803 أشخاص. بعد كانت الإصابات المسجلة في حدود الألف، قبل 10 أيام فقط.

ونقل تقرير لصحيفة "إلباييس" الإسبانية، مجريات اجتماع وزاري، تقرر خلاله تجميد جميع الأنشطة الاقتصادية، ما عدى الأساسية للغذاء في البلاد ودعوة جميع الموظفين والعمال إلى المكوث في البيت واحترام إجراءات الحجر الصحي.

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو، الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المالية، في مؤتمر صحفي، إن حكومة بلادها "ستدخل في سبات اقتصادي مؤقت" لتفادي "انهيار نظامها الصحي"، نتيجة تزايد أعداد المصابين بوباء "كورونا".

وعن تفاصيل الخطة، أوضحت المسؤولة الإسبانية، ان الحكومة تأمر بإيقاف نظام الإنتاج الإسباني بالكامل تقريبًا، ما عدى في القطاعات الأساسية فقط، التي لا يستحيل لأصحابها العمل عن بعد.

وعن تداعيات ذلك على اقتصاد البلاد، فيما بعد الأزمة، أوردت مونتيرو، ان "الشركات العاملة في إسبانيا، تعرف قدرة السيولة المالية التي وضعناها في حالة ما تعرضوا لأية خسائر"، مشيرة إلى ان الدولة الإسبانية تتحمل أعباء 80 في المائة من هامش مخاطر وخسائر الشركات.

وتراهن الحكومة الإسبانية، على وقف وتيرة الإنتاج الاقتصادي في البلاد ووقف الحركة العمالية إلى أقصى حد ممكن، مقابل الحرص على تقوية نظامها الصحي، الذي تقول إنه "على وشك الانهيار" بسبب التزايد المهول في أعداد المصابين بوباء كورونا.

وترددت حكومة مدريد في اتخاذ هذا القرار كثيرا، ما دفع بزعيم حزب العمال الإسباني، بابلو كاسادو، لشن انتقادات على الحكومة، مشيرا إلى انه "من غير المقبول ان لا يعرف الملايين من العمال انهم سيعملون أم لا يوم الإثنين؟".