النقابات في الاردن تدعو للاضراب احتجاجا على قانون الضريبة

النقابات المهنية تدعو منتسبيها للإضراب الأربعاء

دعت النقابات المهنية في الاردن جميع منتسبيها للإضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية و"لسياسات الحكومة المتخبطة" وفقا لمجلس النقباء.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء، الدكتور علي العبوس، خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء إنه ستستثنى من الإضراب الحالات الطارئة والإنسانية وكل ما يؤثر على استمرار الحياة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أنه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وأن مجلس النقباء دعا جميع الأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية إلى ملتقى وطني يعقد يوم الاثنين في مجمع النقابات المهنية لمناقشة السياسات الحكومية وفشل الحكومة في الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.

وبين العبوس أن مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى، مشيرا إلى أن الطبقة الوسطى التي تعد من ركائز الأمن أوشكت على الاختفاء والتلاشي بسبب السياسات الحكومية.

وقال إن الزيادة المضطردة بنسب الضريبة قد تجاوزت بالإضافة إلى ضريبة المبيعات أكثر من 40%.