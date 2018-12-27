'النقاب تحت رجلي' هاشتاغ ينتشر ويثير جدلا واسعا في السعودية

ارشيف

انتشر وسم "النقاب تحت رجلي" بشكل واسع في المملكة العربية السعودية، واثار جدلا محتدما تدخل فيه عضو في مجلس الشورى.

ونشرت ناشطات سعوديات صوراً عبر الهاشتاغ وهن يطأن بأقدامهن النقاب، فيما نشرت أخريات صورهن دون نقاب، وسط دعوات إلى تحرر المرأة، والتخلص مما اعتبرنه “عرفاً اجتماعياً غير ملزم”.

في المقابل رد العديد من رافضي فكرة الهاشتاغ، بأن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني الإساءة للمعتقدات الدينية والأعراف الاجتماعية، سيما أن النقاب منتشر على نطاق واسع في السعودية.

وعلق عضو مجلس الشورى عيسى الغيث، على الوسم مستشهداً بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة، قائلاً " لاحظت اليوم هاشتاق النقاب تحت رجلي، ولكونه قد بلغ الترند؛ فأقول: الحجاب واجب، وأما النقاب فمسألة فقهية اجتهادية، ولا يوجد قانون يفرض لبسه ولا خلعه، وهو حرية شخصية سواءً كنتِ مجتهدة أو مقلدة لفتوى، لكن لا يجوز هذا التطرف والاعتداء بوضعه تحت رجلك، وهذا مُحرَّم ومُجرَّم".

وتنص المادة السادسة من جرائم المعلوماتية بالسعودية على أنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من جرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".

وشهد وسم "النقاب تحت رجلي" تفاعلاً واسعاً حيث تجاوز 64 ألف تغريدة وتعليق ما بين مؤيدين ومعارضين.