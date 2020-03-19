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"النقل" السورية تعلق العمل كليا في كافة مديرياتها

منشور 19 آذار / مارس 2020 - 10:03
الحكومة السورية تتخذ جملة من الإجراءات الاحترازية من "كورونا"
الحكومة السورية تتخذ جملة من الإجراءات الاحترازية من "كورونا"

أعلنت وزارة النقل السورية إيقاف العمل كليا في كافة مديريات ودوائر النقل في جميع المحافظات حتى 2 من أبريل المقبل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السورية إيقاف العمل في تسجيل "واقعات الأحوال المدنية"ومنح البطاقات الشخصية والعائلية لغاية 2 من أبريل المقبل.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة.

وكانت الحكومة السورية اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية من "كورونا"، بينها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس وتخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري.

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