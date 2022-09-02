النقل السورية تعلن عن موعد تشغيل مطار حلب بعد قصفة

اعلنت وزارة النقل السورية عن ان مطار حلب الدولي الذي تعرض لغارات اسرائيلية يوم الاربعاء الماضي سيعود الى الخدمة اليوم الجمعة واكدت انه لا يوجد اي تعديل على الرحلات اليه .

وقالت وزارة النقل السورية ان كوادرها الفنية تواصل إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مطار حلب الدولي لإعادته للخدمة بشكل كامل

واشارت الى ان الكوادر الفنية “تكثف كل جهودها لاستئناف تشغيل المطار ضمن إجراءات السلامة والأمان وتأمين هبوط وإقلاع الطائرات وتخديم المسافرين وعودته بشكل كامل للخدمة بدءا من يوم الجمعة دون أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة كالمعتاد”.

وفيما يتعلق بالعمل في مطار دمشق الدولي الذي تعرض بدوره للضرر بفعل العدوان الاسرائيلي ايضا فقد قالت وزارة النقل السورية ان التوقف لضرورة بعض التجهيزات التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي لا يؤثر على عمل المطار وهو مستمر بتقديم وتخديم حركة الملاحة الجوية بشكلٍ طبيعي

وكانت وزارة الخارجية السورية قد خاطبت الامم المتحدة "إن إسرائيل شنت عدوانا جويا على مطار حلب التجاري الدولي "أدى إلى إصابة المهبط بأضرار جسيمة تسببت بخروجه عن الخدمة وتدمير محطة المساعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها عن الخدمة".