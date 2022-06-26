النووي الايراني على مائدة عشاء قادة مجموعة السبع

يبحث الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس، الملف النووي الايراني "خلال عشاء" يقام الأحد، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية أن "القضية ستطرح خلال عشاء" يقام الأحد حول السياسة الخارجية والمسائل الأمنية، قبل ان يجري طرحها ثانية "خلال لقاء رباعي أيضا، يُعقد الثلاثاء"، في إشارة إلى لقاء مرتقب للقادة الاربعة.

واضافت الرئاسة "فرقنا كثّفت المحادثات" مع الإيرانيين، علما انها تشمل جوانب عدة لا سيما "نية وقف انتشار الأسلحة" النووية و"الأمن الإقليمي الذي لطالما اخذناه في الاعتبار" و"قضية النفط"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وإيران السبت، أن المفاوضات بشأن الملف النووي ستُستأنف "في الأيام المقبلة"، بعد توقفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لطهران.

وأوضح بوريل أن اتصالات "غير مباشرة" بين الولايات المتحدة وايران ستتم سريعا "في بلد خليجي" بهدف إحراز تقدم على هذا المسار.

بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق المبرم في العام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا قبل اكثر من عام بمشاركة غير مباشرة من واشنطن التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات المعلّقة راهناً، الى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

والاتفاق الذي يسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة" وجرى إبرامه عام 2015، اتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن إدارة ترامب أعادت فرض العقوبات الأميركية إثر انسحابها من الاتفاق، ما أثار غضب إيران.