النيابة السودانية تحقق مع البشير حول انقلاب 1989

كان النائب العام السوداني تاج السر الحبر شكّل لجنة تحقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت حول انقلاب العام 1989 والذي اوصل البشير للسلطة.

أكّد محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير الثلاثاء استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب حزيران/يونيو 1989 الذي قام به البشير بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.

وقال المحامي محمد الحسن الامين للصحافيين خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم "تم اليوم استدعاء الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989 كما يدعون".

وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر شكّل لجنة تحقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت حول انقلاب العام 1989 والذي اوصل البشير للسلطة.

وأطاح الجيش البشير في نيسان/ ابريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات ضده.

وصل البشير إلي مقر النيابة ترافقه قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش ممسكين أسلحة رشاشة وارتدى البشير الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه)، حسب صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

ومكث البشير داخل مقر النيابة حوالي ساعة.

وخارج مقر النيابة، تجمهر عشرات المحتجين وهتفوا عند خروج البشير من مقر التحقيق "كوبر بس"، في اشارة للسجن المحبوس فيه البشير.

كما رددوا " قتلت الناس يا رقاص"، في إشارة لعادة البشير الرقص بالعصا امام مؤيديه.

واضاف الامين "لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية انها قضية سياسية حيث مضى عليها ثلاثين عاما وحدثت كثير من المتغيرات" مذاك.

وأشار الي أن هيئة الدفاع طلبت من البشير عدم التحدث أثناء التحقيق.

وقال "اتفقنا مع الرئيس البشير أن يقاطع لجنة التحقيق ولا يتحدث إليها".

وفي 14 كانون الاول/ديسمبر الجاري، تصدر محكمة سودانية حكمها على البشير في مواجهة اتهامات بالفساد مرتبطة باستلامه اموالا من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في العام 2009 و 2010 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة جماعية اثناء النزاع في اقليم دارفور غربي البلاد الذي اندلع في العام 2003 .