النيابة العامة في الإمارات تستدعي "مروجي فيديوهات" هجمات الحوثي

قالت وكالة أنباء الإمارات الاربعاء، ان النيابة العامة استدعت مروجي فيديوهات وصفتها بانها "تضر بمصالح أمن الدولة" وتظهر جوانب من الهجمات التي شنها الحوثيون على الدولة الخليجية خلال الايام الماضية.

وقالت الوكالة إن "مقاطع الفيديو تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات ميليشيا الحوثي الارهابية استهداف بعض المنشآت الحيوية في الدولة".

وتعرضت الإمارات خلال الأسبوع الماضي، لأول اعتداء من الحوثيين في اليمن على أراضيها، عندما استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ مواقع حيوية بالعاصمة أبوظبي موقعة ثلاثة قتلى.

وأطلق المتمردون الحوثيون هذا الأسبوع صواريخ بالستية باتجاه قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي اعترضتها الدفاعات عبر باستخدام منظومة "باتريوت" الأميركية، فيما توعدوا بن هجمات إضافية.

والاربعاء، هدد المتحدث باسم مليشيا الحوثي العميد يحيى سريع، باستهداف معرض إكسبو 2020 المقام في إمارة دبي

النيابة تستدعي مروجي "فيديوهات" تضر بمصالح أمن الدولة.

مقاطع الفيديو تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات ميليشيا الحوثي الارهابية استهداف بعض المنشآت الحيوية في الدولة #وام pic.twitter.com/7nQUzBj0vI — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 26, 2022

وقال سريع في تغريدة على تويتر: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغير الوجهة"، في إشارة إلى أن الجماعة قد تلجأ إلى تهديد المعرض الدولي البارز، الذي تتواصل فعالياته في دبي حتى 31 مارس/آذار المقبل.

وفرضت السلطات ا لاماراتية السبت، حظرا على تحليق الطائرات بدون طيار والرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، ولمدة شهر، وذلك بعد أيام من هجوم الحوثيين على منشآت في أبو ظبي.

ومنذ العام 2015، تشارك الإمارات في تحالف عسكري بقيادة السعودية يدعم القوات الحكومية في اليمن في مواجهة المتمردين الحوثيين.