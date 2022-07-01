النيابة المصرية تقرر حبس القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

أعلنت النيابة العامة المصرية في بيان الجمعة، انها قررت حبس القاضي أيمن حجاج زوج الإعلامية شيماء جمال على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.

وكانت النيابة العامة كشفت في وقت سابق تفاصيل مقتل شيماء جمال على يد متهمين اثنين؛ الأول عضو بإحدى الهيئات القضائية والثاني سائق.

وقالت أن المتهم الثاني أقر في التحقيقات بتفكيره مع زوج المجني عليها في قتلها قبل ارتكابه الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه.

واضافت ان "المتهم الثاني باتفاقه مع زوج المجني عليها يجعله متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه".

ومضت النيابة العامة قائلة ان خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا.

ووتابعت انها ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.

وأتمت: «ثم بتاريخ اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه».

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية الخميس، من القبض على أيمن حجاج بحسب بيان رسمي.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، فقد تم تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال في محافظة السويس.

ولفتت الوزارة إلى أن القبض عليه تم من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات، وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

وأوضحت أنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله“.