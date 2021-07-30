الهجوم على الناقلة الإسرائيلية قبالة عُمان تم بطائرة مسيرة

قال مسؤولان أميركي وإسرائيلي الجمعة، ان الهجوم الذي استهدف الخميس، ناقلة وقود تشغلها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان، قد تم تنفيذه بوساطة طائرة مسيرة.



قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن ونقلت وكالة أنباء أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي قوله ان طائرة بدون طيار "درون" استخدمت في الهجوم على الناقلة النفطية، ما يزيد من احتمال "أن تكون حكومة أو ميليشيا" وراء الهجوم.

الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، هما بريطاني وروماني، وفق ما أعلنت شركة زودياك ماريتايم، المملوكة لإسرائيل والتي تشغل الناقلة ميرسر ستريت التي تملكها اليابان وترفع علم ليبيريا.

وقالت الشركة إنه يشتبه بأنه عمل من أعمال القرصنة.

والجمعة، نقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن إيران مسؤولة عن الهجوم الذي وصفه بانه "عمل إرهابي”.

وكانت شركة الشحن الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق عن اشتباهها بتعرض إحدى سفنها لهجوم في المحيط الهندي بينما كانت في طريقها من تنزانيا إلى الإمارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن شركة “زودياك ماريتايم” المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أيال عوفير، قولها إن هناك “اشتباها بمحاولة مهاجمة ناقلة الوقود (ميرسر ستريت) أثناء رحلة بحرية من تنزانيا الى الإمارات”.

وأضافت الهيئة: “السفينة يابانية وتدار من قبل الشركة المملوكة لرجل الأعمال أيال عوفير”.

ويحتل رجل الاعمال عوفر المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم، وفق تصنيف فوربس، بثروة تقدّر بـ 11,3 مليار دولار.

وشهدت الأشهر الماضية العديد من الحوادث المشابهة التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تأتي في سياق الصراع الإسرائيلي-الإيراني.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إن سفينة هوجمت في بحر العرب قبالة ساحل عُمان أمس.

وذكرت الهيئة، التي توفر معلومات عن الأمن البحري، أن السفينة كانت على بعد نحو 152 ميلا بحريا (280 كيلومترا) شمال شرقي ميناء الدقم العماني عندما وقع الهجوم، مضيفة أنه لم يكن عملا من أعمال القرصنة.

وبالبحث على خرائط غوغل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق “مصيرة”، أكبر جزر سلطنة عُمان.