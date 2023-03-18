الهند: الأوضاع على الحدود مع الصين خطيرة

البوابة - أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكر، اليوم السبت، خطورة الأوضاع على الحدود بين بلاده والصين في المنطقة المتنازع عليها في لاداخ غرب جبال الهملايا.

ووصف وزير الداخلية الوضع بالهش والخطير، وقال: "إن قوات البلدين تنتشران على مقربة من بعضهما البعض، في بعض المناطق".

وأضاف جايشانكر، خلال اجتماع "إنديا توداي": من حيث التقييم العسكري فإن مايحدث على الحدود بين الهند والصين، خطير للغاية، لان قوات البلدين تنتشران على مقربة شديدة.

وأوضح جايشانكر، أن العلاقات بين الهند والصين لا يمكن أن تعود لطبيعتها، إلا في حالة حل الخلاف الحدودي بينهما.

ووقعت منذ أكثر من عامين، مواجهات عسكرية بين البلدين، أسفرت عن سقوط 20 جنديا هنديا و 4 جنود صينيين، بعد أن عبرت قوات صينية الحدود للاستيلاء على مواقع استراتيجية في منطقة "لاداخ" المتنازع عليها في العام 2020.

يشار إلى أن الحكومة الهندية، قد أعلنت في وقت سابق أن حوالي 200 ألف جندي هندي يتمركزون على طول الحدود مع الصين، وأنها مستعدة للتصدي لأي توغل صيني داخل أراضي الهند.

كما عمدت حكومة نيودلهي، إلى نقل آلاف الجنود الإضافيين إلى الحدود مع الصين، عقب اشتباكات 2020.