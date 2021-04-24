الهند: وفاة 25 مصابا بكورونا بأحد المشافي بسبب نقص الأكسجين

أعلن أحد المستشفيات في العاصمة الهندية نيودلهي أن 25 مصابا بفيروس كورونا المستجد لقوا مصرعهم مساء أمس الجمعة، نتيجة لاضطرابات في إمدادات الأكسجين.

وقال المدير الطبي لمستشفى "جايبور غولدن"، دي. كي. بالوجا، في حديث لقناة NDTV، إن الحكومة وعدت بتزويد المستشفى بـ3.5 طنا من الأكسجين، وكان من المقرر أن تصل هذه الشحنة في الساعة الخامسة من مساء أمس، لكنها لم تصل إلا في منتصف الليل تقريبا، وتسبب هذا التأخر في وفاة 25 مريضا.

وأشار المسؤول إلى

أن 215 مصابا بـ"كوفيد-19" في حالة حرجة داخل المستشفى لا يزالون يحتاجون إلى الأكسجين.

وطلب المستشفى المساعدة من المحكمة العليا في العاصمة لضمان استمرارية إمدادات الأكسجين إليه، قائلا: "نواجه في غضون الدقائق القادمة مأساة إنسانية كبيرة، وقد خسرنا 25 حياة، وإننا نختنق بدون الأكسجين".

نقص الأوكسجين

ولفتت NDTV إلى أن هذا هو ثاني مستشفى في العاصمة وجه نداء استغاثة بسبب نقص في الأكسجين صباح اليوم السبت، حيث كان مستشفى "مولتشاند" الذي يستضيف أكثر من 135 مصابا بكورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي قد طلب مساعدة من كبار المسؤولين في البلاد منهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقالت وزارة الصحة في الهند إن إصابات كورونا ارتفعت 346786 بين ليلة وضحاها، مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا لليوم الثالث على التوالي، حيث طلبت المستشفيات المكتظة إمدادات الأكسجين

وتشهد الهند موجة ثانية قاسية من الوباء، حيث تسجل وفاة واحدة جراء كورونا كل 4 دقائق تقريبا في دلهي مع انهيار ​​النظام الصحي في العاصمة الذي يعاني من نقص التمويل.

ونشرت الحكومة طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين من أقاصي البلاد إلى دلهي. وأظهر التلفزيون شاحنة أكسجين تصل إلى مستشفى "باترا" في دلهي بعد أن أصدر استغاثة تقول إن لديه 90 دقيقة من الأكسجين المتبقي لمرضاه البالغ عددهم 260 مريضا.

وناشد رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مؤتمر يوم الجمعة

"الرجاء مساعدتنا في الحصول على الأكسجين، ستكون هناك مأساة هنا".

الكارثة الصحية وصلت أيضا إلى أجزاء أخرى من البلاد، حيث أصدرت عدة مستشفيات إشعارات عامة تفيد بعدم وجود الأكسجين الطبي لديها. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن حالات جديدة لوفاة أشخاص في مدينتي جايبور وأمريتسار بسبب نقص الغاز.

بؤرة عالمية للوباء

وتجاوزت الهند الرقم القياسي الأمريكي البالغ 297430 إصابة في يوم واحد في أي مكان في العالم يوم الخميس، مما يجعلها بؤرة عالمية للوباء الذي بدأ يتضاءل في العديد من البلدان الأخرى.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة وفيات COVID-19 في جميع أنحاء الهند بمقدار 2624 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي للبلاد حتى الآن. وقالت محارق الجثث في جميع أنحاء دلهي إنها ممتلئة وطلبت من العائلات المكلومة الانتظار.