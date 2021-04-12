الهند تتجاوز البرازيل في اصابات كورونا وتحظر تصدير اللقاحات

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 186 ألفاً و912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مما يدفع البلد الآسيوي لتجاوز البرازيل واحتلال المركز الثاني عالمياً في عدد الإصابات بالفيروس.

ووفقاً لبيانات «رويترز» يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالهند حالياً 13.53 مليون حالة مقابل 13.45 مليون بالبرازيل.

وتتقدم الولايات المتحدة القائمة بتسجيل 31.2 مليون حالة عدوى. وسجلت الهند 903 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 170179.

حظر تصدير لقاح ريمديسيفير

في المقابل قالت وزارة الصحة الهندية في بيان أنها حظرت تصدير عقار ريمديسيفير في ظلّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على أراضيها إلى مستوى يومي جديد، وفي وقتٍ يتزايد الطلب على العقار المستخدم في علاج الفيروس.

وشهدت البلاد ذات المساحة الشاسعة ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وأحصت 152 ألف حالة جديدة الأحد، ليصل عدد الإصابات إلى 13,3 مليون إصابة.

و أدت الزيادة في الحالات إلى "ارتفاع مفاجئ في الطلب"على العقار. وأضافت الوزارة في بيان "هناك احتمال لزيادة إضافية في هذا الطلب خلال الأيام المقبلة"، موضحة أن حظر التصدير ساري المفعول "إلى حين تحسّن الوضع".

وريمديسيفير الذي تُصنّعه شركة "غلعاد" الأمريكية كان بين أوائل العقاقير التي أظهرت فعالية نسبية في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي بعض المصابين بكوفيد-19.