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الهند وباكستان تغلقان مجالهما الجوي مع تصاعد التوتر بينهما

الهند وباكستان تغلقان مجالهما الجوي مع تصاعد التوتر بينهما
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