الواتس اب يحظر حسابات عشرات المؤثرين الفلسطينيين

على غرار ما قام به موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من حظر لحسابات الفلسطينيين الذين ينشرون جرائم الاحتلال الاسرائيلي، خطت الشركة ذاتها وعبر قسمها الاخر وات اب على ذات الخطوة بحظر حسابات لاعلاميين وسياسيين ومؤثرين في فلسطين والخارج

وتاتي خطوة الواتس اب في سياق الاتفاق الاسرائيلي مع مؤسس شركة الفيس بوك مارك زوكربيرغ الذي استحوذ على شركة الواتس اب فيما بعد من محاربة المحتوى الفلسطيني وخاصة التي تهاجم الاحتلال وتفضح تجاوزاته، وقام الفيس بوك بمجزرة ضد الاعلاميين على مستوى العالم خلال العدوان الاسرائيلي على غزة

ودعا مختصون للابلاغ على اي انتهاك من طرف الواتس اب للدخول على العنوان التالي

https://sada.social/reportaviolation/

واعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر المقيم في الضفة الغربية ان الواتس اب حظرت حسابه على هاتفه

كما اعلن الناشط الفلسطيني المقيم في اوربا وليد ظاهر ان واتس اب حظرته من ممارسة التطبيق واتهمها بمحاربه المحتوى الفلسطيني

اما الكاتب والاعلامي كمال الرواغ المقيم في غزة فقد اعلن ايضا عن حظره من استخدام واتس اب، واشار الى ان التطبيق قام بحظره

"بدون سابق انذار، في اطار معاقبة ومحاربة المحتوى الفلسطيني, بحجج واهيه، ومنها مخالفة شروط الخدمة".

واكدت الصحفية الفلسطينية شيرين خليفة ان الواتس اب يقوم بمجزرة بحق حسابات الزملاء في مهنة الاعلام