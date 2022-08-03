الواصل مندوبا دائما للسعودية لدى الأمم المتحدة

قدّم عبد العزيز بن محمد الواصل أوراق اعتماده لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتم تعيين الواصل خلفا للسفير السعودي عبد الله المعلمي الذي أنهى فترة عمله مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة، استمرت على مدار 11 عاما.

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات قيادة المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، راجيا له دوام التوفيق والنجاح خلال توليه مهام منصبه لفترة ثانية.

واستعرض خلال اللقاء أوجه التعاون والشراكة الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة، وسبل تعزيز العمل بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.

يذكر أن السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل شغل قبل توليه منصبه الحالي، منصب سفير ومندوب المملكة الدائم لدى منظّمة الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2016.