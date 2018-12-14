الوحدات الكردية تتبنى تفجيرا في مدينة عفرين السورية

أعلنت ما تسمى بـ"غرفة عمليات غضب الزيتون" التابعة لوحدات "حماية الشعب" الكردية في سوريا، مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع الخميس في مدينة عفرين السورية، وأسفر عن وقوع قتلى.



وفي بيان لها، قالت الوحدات الكردية، إن عددا من مسلحي الفصائل المسلحة التي تدعمها الدولة التركية في عفرين قتلوا في الانفجار، مشيرة إلى "مواصلة عمليات الانتقام وسحق تجمعات مرتزقة الاحتلال التركي في منطقة عفرين وباقي مناطق الشمال السوري"، حسب وصفها.



وذكرت: "فجر مقاتلونا بتاريخ 13/12/2018 دراجة نارية ملغومة بمقر لمرتزقة الاحتلال التركي على طريق راجو وسط مدينة عفرين، حيث قُتل في العملية ما لا يقل عن سبعة مرتزقة وأصيب عشرة آخرين".



وقالت وكالة الأناضول التركية وناشطون سوريون في وقت سابق، إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 9 آخرين بجروح جراء تفجير دراجة هوائية مفخخة، انفجرت في سوق راجو، وسط عفرين.



كما أظهر تسجيل مصور تداوله ناشطون سوريون لحظة انفجار العبوة الناسفة في الشارع الذي كان يسلكه مدنيون.



ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول في الدفاع المدني السوري قوله، إن "دراجة هوائية مفخخة انفجرت أمام دكان وسط عفرين"، مضيفا أن "التفجير أسفر أيضا عن خسائر بالأبنية السكنية المحيطة".