الوحدات وأهلي دبي والتطبيع.. استفتاء لجماهير الوحدات واجتماع الليلة يحسم المشاركة

عمان _ البوابة_ وسام نصر الله

ساد الجدل الشارع الأردني بكل أطيافه السياسية والرياضية خلال الفترة الماضية بشأن قرار نادي الوحدات المشاركة في دوري أبطال آسيا، والانقسام الذي نشب بين الرأي العام بخصوص الإنسحاب أو المشاركة في مباراته أمام فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويرتبط هذا الجدل المتصاعد، بالشكوك المثارة حول تطبيع النادي الإماراتي مع "إسرائيل"، حيث يمثله لاعب من "فلسطينيي 48" يحمل الجنسية الإسرائيلية، وسبق له أن مثل منتخب الإحتلال في مسابقات عديدة.

اجتماع مجلس إدارة الوحدات

ويعقد مجلس إداة نادي الوحدات، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا بعد انتهاء المباراة التي ستجمعه مع فريق "الجليل"، وذلك لبحث مستقبل مشاركة النادي في دوري أبطال آسيا واتخاذ قرار بشأن مواجهة أهلي دبي.

وقال مدير النشاط الرياضي وعضو مجلس الإدارة في نادي الوحدات زياد شلباية، في تصريحات صحفية، إن مجلس الإدارة سيجتمع بعد المباراة التي تجمع الوحدات بنظيره الجليل التي تقام في تمام السابعة مساءً؛ لمناقشة مصير المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأضاف شلباية، إن قرار المشاركة في ملحق دوري أبطال القارة سيحدد خلال الاجتماع، ولا سيما أن الرئيس بشار الحوامدة يصل إلى البلاد اليوم الخميس.

استفتاء جماهير الوحدات

وكان المدرب السابق لنادي الوحدات، عثمان القريني، قد نشر تعليقا مكتوبا يشير إلى نتائج استفتاء أجرته الجماهير بخصوص المشاركة في المسابقة.

ووفقًا لهذا التعليق، تبين أن 80% من المشاركين صوتوا لصالح المشاركة، بينما صوت 20% لعدم المشاركة.

الحوامدة: أنا مع المشاركة ولا يوجد تطبيع

وكان بشار الحوامدة قد أكد في تصريحات سابقة، تأييده لمشاركة نادي الوحدات في دوري أبطال آسيا وخوض مباراته أمام فريق يضم لاعبًا فلسطينيًا يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وقال الحوامدة: "في الوقت الحالي، إذا تعاملنا مع فريق يحمل تلك الصفات لا يعني أننا نقبل بالتطبيع، ومن المهم عدم نقل العدوى السياسية إلى نادي الوحدات، بل سنعمل على اللعب وخوض المباراة بمهنية كما هو معمول به في الرياضة".

لاعب فلسطيني يحمل الجنسية الاسرائيلية

وأوضح الحوامدة: "بالنسبة ل "اللاعب الفلسطيني" الذي يحمل جنسية إسرائيلية، لا نستخدم مصطلح التطبيع، فهذا اللاعب هو فلسطيني من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ونحن نحترمهم ونقدرهم، ونتطلع للعب المباراة بشكل احترافي دون خلافات سياسية".

