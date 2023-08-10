الأردن: السجن 9 سنوات لشاب اعتدى جنسياً على فتاة قاصر

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكمها النهائي في قضية اعتداء جنسي ضد شاب عشريني، اقترف الفاحشة مع فتاة قاصر، بعدما احتفلا بعيد ميلاده معًا.

وحكمت المحكمة على المتهم بتنفيذ الحكم بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات و4 أشهر، وفقًا لموقع "رؤيا" الأردني.

وتم اتهام الشاب بجريمة مواقعة فتاة قاصر لم تكمل الثامنة عشر من عمرها، بعد أن أتمت الخامسة عشرة من عمرها.

هتك عرض

كما أدين المتهم أيضًا بجناية هتك عرض الفتاة، وتم تجريمه بجناية مواقعة أنثى قاصر لا تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها، وهذا بالإضافة إلى جناية فض غشاء البكارة.

وكانت الفتاة المجني عليها قد تم العثور عليها برفقة شقيقتها في منزل المتهم بعد اختفائهما، وبعد أن اكتشف والد الفتاة الحقيقة قام بتنظيم عقد زواج رسمي بينهما بناءً على الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتظهر تفاصيل الواقعة أنه بعدما اتصلت الفتاة بالمتهم، اتفقا على لقاء للاحتفال بعيد ميلاده في إحدى مناطق العاصمة عمان، حيث قام المتهم بتناول المشروبات الكحولية ، ثم عادا سويًا إلى منزل خالتها، حيث ارتكب المتهم أفعاله الجنسية ضد المجني عليها.

ضبط فتاتين مع المتهم

تم ضبط الفتاتين مع المتهم بعد التبليغ عن فقدانهما، وتم تقديم شكوى ضد المتهم بعدما اكتشف والد الفتاة الحقيقة، حيث اعترف المتهم بالأفعال التي ارتكبها، وأكد أنه تم تنظيم عقد زواج رسمي بينهما.

وعلى الرغم من ذلك، قضت المحكمة بأن الفتاة لا تُعتبر زوجة للمتهم وقررت تنفيذ حكم الأشغال المؤقتة بحقه.

