الوزير عوجان: الاردنيون يشعرون بخطر النظام الايراني

دعا وزير الثقافة الاردني الاسبق د. بركات عوجان الى تكاتف دول المنطقة لمواجهة ما وصفه بـ خطر النظام الايراني على المنطقة وقال في تصريحات ان تكاتف دول المنطقة لتفويت الفرصة على كل المتربصين الذين يُعيثون في الارض فساداً وإفساداً وفي مقدمتم النظام الايراني”

بركات: نستشعر خطر الملالي

ونقل موقع مجاهدي خلق المعارضة الالكتروني عن الوزير الاردني انه بات من الضروري عدم تمكين ابن الشاه من المضي بتصوراته العبثية.

وقال الوزير الاسبق ان التطورات السياسية والاجتماعية في إيران و العوامل الدولية والاقليمية المرتبطة بالوضع الايراني تدعو إلى التفاؤل مشيرا الى قدرة مريم رجوي الرئيسة التي انتخبتها المعارضة الايرانية على تحقيق تأثير إيجابي داخل و خارج إيران

واشار عوجان الى ان الأردن يتبع سياسات خارجية متوازنة تهدف إلى المحافظة على استقرار المنطقة مؤكدا بان الاردنيين يلمسون محاولات النظام الايراني التدخل في شؤون دول المنطقة العربية ومن ضمنها الأردن ولكن وحدة و تماسك الجبهة الداخلية تضع حدا لهذه التدخلات.

العموش حذر سابقا من ايران

وفي وقت سابق حذر السفير الاردني الاسبق في طهران الدكتور بسام العموش من سماح بلاده للسياحة الدينية الشيعية في المملكة والسماح للشيعة من الدخول الى بلاده بحجة زيارة المراقد المقدسة بالنسبة لهم

وقال الدكتور العموش عبر صفحته على الفيس بوك ان الاردن يؤمن بالسياحة ولكن يجب ان تكون السياحة آمنة، مشككا في الارقام التي يتم تداولها حول الرقم المرجح للسياح القادمين الى تلك المراقد والذي سيتصل الى 150 مليون شخص.

وقال ان في بلاد المسلمين هناك 1800 مليون شخص و8 مليار في العالم داعيا الى ان تتجه السياحة نحو هؤلاء من خلال التميز بالطب والتعليم والتاريخ والامن في منطقة مشتعلة

وقال ان ذلك ممكن ان يجلب للاردن سياحا ليس من وراءهم اي مشكلة

وقال العموش ممكن تنمية السياحة العربية والخليجية والعالمية، داعيا للاخذ بالقاعدة الشرعية القائلة "درء المفاسد اولى من درء المصالح والمنافع".