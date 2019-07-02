الوساطة الافريقية تؤكد انحسار الخلاف بين العسكري والمعارضة بنقطة واحدة

اعلن مبعوثا الوساطة الافريقية والاثيوبية الى السوادان ان الخلاف بين المجلس العسكري وقوى التغيير قد انحسر الى قطة واحدة فقط

في الاثناء اعتقلت قوات الامن السودانية عشرات النقابيين والنشطاء قبيل احياء اربعينية مجزرة القيادة العامة التي راح ضحيتها اكثر من 100 شخص

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات الأمن اعتقلت اليوم الثلاثاء عددا من قياديي قوى إعلان الحرية والتغيير وعددا من أعضاء لجان الأحياء وأنه يتم حصر كل أسماء المعتقلين

وحسب البيان، اعتقل الأمن السوداني كل من ياسين حسن رئيس لجنة المعلمين والمحامي عبد الماجد عيدروس.

ودعا تجمع المهنيين إلى تظاهرات يوم ١٣ يوليو تحت اسم "موكب أربعينية المجزرة" في إشارة إلى فض اعتصام القيادة العامة، كما دعا إلى عصيان مدني يوم ١٤ يوليو.

وكانت تظاهرات حاشدة خرجت في ٣٠ يونيو لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.