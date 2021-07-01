الوفد الاسرائيلي يسلم القاهرة "معايير" صفقة تبادل الاسرى مع حماس

غادر وفد أمني إسرائيلي العاصمة المصرية القاهرة أمس بعد زيارة سريعة بحث خلالها ملفات صفقة تبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.

وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن الوفد الأمني الإسرائيلي ضم "يارون بلوم" منسق الأسرى والمفقودين بالحكومة الإسرائيلية و"نمرود غار" كبير ضباط الصف بالجيش الإسرائيلي.

وذكر مصدر قريب من المفاوضات التي يرعاها جهاز المخابرات العامة المصرية أن الوفد الإسرائيلي سلم خلال الزيارة الرد الإسرائيلي على المعايير العامة لصفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

كما بحث الوفد الإسرائيلي مع المسؤولين المصريين سبل تخفيف الحصار على قطاع غزة من خلال إدخال شاحنات الوقود وأموال المنح الدولية إلى القطاع وتسهيلات المعابر الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتقوم مصر بوساطة في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الحكومة الإسرائيلية وحركة “حماس” للتوصل الى اتفاق.

وأشارت الإذاعة الاسرائيلية إلى أن الوفد الإسرائيلي برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، ومسؤولين أمنيين آخرين.

واستدركت “في الآونة الأخيرة زارت العديد من الوفود الإسرائيلية مصر، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن”.

وتتوسط مصر بين إسرائيل و”حماس” لتبادل 4 إسرائيليين، بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتتكتم مصر و”حماس” وإسرائيل، على فحوى المفاوضات الجارية.

ولم يصدر تعليق عن السلطات المصرية بشأن وجود الوفد الإسرائيلي.