الولايات المتحدة.. أكثر من 1800 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 84 ألفا و59 وفاة وفق أرقام نشرتها الأربعاء جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا.

وتفيد الحصيلة التي تتضمن أرقام سجلت حتى الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (00,30 ت غ الخميس أن عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميا بلغ حوالى 1,39 مليونا، بزيادة 22 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، تواصل الولايات الأمريكية رفع إجراءات عزل السكان بدرجات متفاوتة.

ويفترض أن تستأنف فيرجينيا وولاية ميريلاند النشاط تدريجيا اعتبارا من الجمعة، بينما تم تمديد إجراءات العزل المفروضة في العاصمة الفدرالية وكان يفترض أن تنتهي في نهاية السبوع، حتى نهاية حزيران/ يونيو.

وقالت رئيسة بلدية واشنطن موريال باوسر “ندرك أن التسرع في عملية إعادة الفتح يمكن أن يؤدي إلى نتائج مفجعة”.

ويتوقع أن يبلغ عدد الوفيات 113 ألفا بحلول السادس من حزيران/ يونيو حسب معدل عشرين نموذجا لدراسات أجراها علماء أوبئة في جامعة ماساتشوسيتس.

(أ ف ب)