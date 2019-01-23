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الولايات المتحدة تؤكد إجراء محادثات مع طالبان في قطر

الولايات المتحدة تؤكد إجراء محادثات مع طالبان في قطر
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