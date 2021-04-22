الولايات المتحدة تتهم إيران بتقديم "دعم كبير وفتاك" للحوثيين في اليمن

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إن دعم إيران لحركة "أنصار الله" الحوثية "كبير جدا وفتاك"، معتبرا أن المعركة التي تدور حول منطقة مأرب "أكبر تهديد لجهود السلام".

وقال ليندركينغ في جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إن "إيران تدعم الحوثيين بطرق عديدة، منها من خلال التدريب وتزويدهم بدعم فتاك ومساعدتهم على صقل برامجهم للطائرات المسيرة والصواريخ".

وأضاف: "للأسف، كل هذا يحدث آثارا قوية للغاية حيث نرى المزيد والمزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية، وربما دول أخرى، أكثر دقة وأشد فتكا. ولذا، فإن هذا مبعث قلق شديد بالنسبة لنا".

وتابع: "دعم إيران للحوثيين كبير جدا وفتاك"، مشيرا إلى أنه "لا يرى أي مؤشرات على أن إيران تدعم الحل السياسي في اليمن".

وأردف: "ما أراه هو دعم متواصل وتحريض لجيش من الحوثيين من قبل الإيرانيين حتى يتمكنوا من مواصلة الهجوم على السعودية، وللأسف هذه الهجمات تزايدت بقوة في الشهرين الماضيين". (رويترز)