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الولايات المتحدة تحدد "شروطا" لسحب قواتها من سوريا

الولايات المتحدة تحدد "شروطا" لسحب قواتها من سوريا
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