الولايات المتحدة تزود غواصاتها برؤوس نووية محدودة القوة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، الثلاثاء، تزويد الصواريخ العابرة للقارات المركبة على غواصاته الذرية الإستراتيجية، برؤوس نووية محدودة القوة “W76-2”.

وأكد جون رود، مستشار السياسات الدفاعية بالوزارة، هذه الأنباء، وقال إن هناك اتجاه لتركيب رؤوس قتالية محدودة القوة التدميرية من طراز “W76-2” على صواريخ بالستية في بعض الغواصات التابعة لسلاح البحرية الأمريكي.

وتابع رود قائلا إن “الوزارة حددت الحاجة لتحديث عدد صغير من الرؤوس القتالية للصواريخ البالستية المركبة على الغواصات، بهدف الرد على الخصوم المحتملين، الذين يعتقدون أن استخدام أسلحة نووية منخفضة القوة سيمنحهم التفوق على الولايات المتحدة وحلفائها”.

وأضاف أن هذا القرار سيزيد من قوة الردع وسيضمن للولايات المتحدة، وجود “أسلحة إستراتيجية ذات قوة محدود أكثر قابلية للحياة”. (الأناضول)