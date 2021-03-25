الولايات المتحدة تطالب بالوقف الفوري للهجوم على مأرب

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، جميع الأطراف في اليمن إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة اليمنية.

وطالبت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في اليمن باتخاذ خطوات إضافية، لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم في مأرب ووقف شامل لإطلاق النار.

ورحبت واشنطن بالسماح بدخول 4 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة اليمني. مشيرة إلى أن التدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن وفي جميع أنحاءه أمرا بالغ الأهمية لدعم إيصال المساعدة الإنسانية والأنشطة الأساسية الأخرى.

قال وزراء خارجية بريطانيا، أمريكا، ألمانيا وبحث يوم الثلاثاء مبادرات سلام من أجل اليمن.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن الدول الأربع بحثوا "الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معا كقوة للخير"