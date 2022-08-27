الولايات المتحدة تطور خيارها العسكري ضد إيران

تتجه الولايات المتحدة، إلى تطوير خياراتها العسكرية ضد ايران، بحسب بيان لمسؤول دفاعي اسرائيلي كبير، بالموازاة مع المفاوضات بشأن العودة لإحياء الاتفاق النووي.

وجاء في البيان: "إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تلقى ما وصفه بـ"تلميحات إيجابية" من مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة تطور خيارا عسكريا ضد إيران".

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول أن هذه الخطوة الأمريكية تأتي بالتوازي مع المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف المسؤول أن بلاده "تشعر بوجود توجه نحو تعزيز القدرات ضد إيران"، إذ أن الأمريكيين يعلمون بأن ذلك سيقوي موقفهم فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أهمية خلق تهديد عسكري أمريكي ضد إيران، حتى في حال توقيع الاتفاق النووي، إذ يرى أن هذا الخيار "سيمنع إيران من مواصلة عدوانها في المنطقة".

والتقى وزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارته للولايات المتحدة بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك الحاجة إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة.

وقال غانتس للمستشار سوليفان إن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي، كما تم عرضه على الأطراف المعنية.

وشدد الوزير على عدة عناصر حاسمة لغرض منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

كما شدد غانتس على أهمية الحفاظ على القدرات العملياتية وتعزيزها للأغراض الدفاعية والهجومية في مواجهة برنامج إيران النووي وكذلك عدوانها الإقليمي بغض النظر عن النقاش الدائر حول الاتفاقية