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الولايات المتحدة تعتزم فتح قنصليتها في ووهان الصينية

منشور 10 حزيران / يونيو 2020 - 09:46
وسحبت وزارة الخارجية الأميركية موظفي القنصلية وعائلاتهم، في أواخر يناير
وسحبت وزارة الخارجية الأميركية موظفي القنصلية وعائلاتهم، في أواخر يناير

أعلنت السفارة الأميركية في الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف قريباً العمل في قنصليتها في مدينة ووهان التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا، أواخر العام الماضي.
وقال فرانك ويتيكر، مسؤول الشؤون العامة بالسفارة، في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة "رويترز"، إن السفير الأميركي لدى الصين تيري برانستاد "يعتزم استئناف العمليات في ووهان في المستقبل القريب"، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وسحبت وزارة الخارجية الأميركية موظفي القنصلية وعائلاتهم، في أواخر يناير/ كانون الثاني، بعد أن أغلقت الحكومة الصينية المدينة للحد من انتشار الفيروس.


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