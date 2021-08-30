واشنطن تعلن اكتمال انسحاب قواتها من أفغانستان

أعلن قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكنزي مساء الاثنين، اكتمال انسحاب الولايات المتحدة من افغانستان بعد حوالي 20 عاما من دخول البلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وقال ماكنزي في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) "أنا هنا لأعلن اكتمال انسحابنا من افغانستان وانتهاء مهمة اخلاء مواطنين أميركيين ومواطني دول ثالثة وافغان معرضين للخطر".

وأضاف ان "آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار حامد كرزاي الدولي في 30 أغسطس، هذه الظهيرة. الساعة 3.29 مساء بتوقيت الساحل الشرقي (الاميركي)، واخر طائرة جوية مأهولة تخلي الاجواء حاليا فوق افغانستان".

وأشار إلى أن "الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني من مطار كابل".

وقال ماكنزي ان السفير الأمريكي كان على متن آخر رحلة غادرت من أفغانستان.

واوضح انه "في الوقت الذي استكمل فيه الانسحاب العسكري، الا ان البعثة الدبلوماسية باقية من اجل مواصلة تأمين مغادرة مواطنين اضافيين من الولايات المتحدة والافغان المعرضين للخطر الذين يريدون المغادرة".

كان مسؤول أمريكي أكد الأسبوع الماضي أن الرئيس جو بايدن أقر توصية البنتاغون بالالتزام بموعد الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس، استنادا إلى مخاوف من تعرض القوات الأمريكية لهجمات.

وتنفذ إدارة بايدن منذ يوم 30 أبريل عملية واسعة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أتاح لحركة "طالبان" المتشددة بسط سيطرتها على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة كابل.

إعادة فتح مطار كابول

واعتمد مجلس الأمن، الإثنين، قرار إعادة فتح مطار كابول بشكل سريع وآمن، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان.

ووافقت 13 دولة على مشروع القرار المُقدّم من قِبل فرنسا وبريطانيا، فيما التزمت روسيا والصين الحياد حياله.

ولكي يتم تبني قرار في مجلس الأمن الدولي، يجب أن يصوت 9 أعضاء على الأقل من أصل 15 لصالحه، ويجب ألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض "الفيتو".

ودعا القرار إلى السماح للأفغان وجميع الأجانب الموجودين في البلاد، بمغادرة أفغانستان برا وجوا، بأمان وسلام.

وشدد القرار على ضرورة بذل جهود مضاعفة لتوفير الأمن لمطار كابل "حامد كرزاي" الدولي ومحيطه.

والخميس، استهدف تنظيم "داعش خراسان" فرع أفغانستان، مطار كابل عن طريق هجوم انتحاري أسفر عن سقوط عشرات القتلى، بينهم 13 جنديا أمريكيا و28 من عناصر طالبان.

وتواصل دول عديدة إجلاء رعاياها من أفغانستان، منذ أن سيطرت "طالبان"، في 15 أغسطس الجاري، على العاصمة كابل.

ومنذ مايو/ أيار، شرعت "طالبان" بتوسيع سيطرتها في أفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وسيطرت الحركة خلال 10 أيام، على معظم البلاد.